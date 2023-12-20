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По всей Украине объявлена воздушная тревога — ракетная угроза

20 декабря 2023 20:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога 20 декабря – взлет истребителя ВКС РФ
Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ в полете. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога . Есть угроза применения баллистических ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сообщается о взлете российского истребителя-перехватчика МиГ-31 — носителя баллистической ракеты "Кинжал".

По всей Украине объявлена воздушная тревога — ракетная угроза
Источник: соцсети

По состоянию на 20:38 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

По всей Украине объявлена воздушная тревога — ракетная угроза
Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее воздушная тревога раздавалась в Киевской области из-за угрозы от дронов-камикадзе.

Иранские беспилотники терроризировали и юг Украины: долгое время они фиксировались в Одесской области, но затем сменили курс и переместились в соседние регионы.

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