Воздушная тревога 20 декабря – взлет истребителя ВКС РФ

По всей Украине объявлена воздушная тревога — ракетная угроза
20 декабря 2023 20:30
Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ в полете. Иллюстративное фото: росСМИ
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога . Есть угроза применения баллистических ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Сообщается о взлете российского истребителя-перехватчика МиГ-31 — носителя баллистической ракеты "Кинжал".
По состоянию на 20:38 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, что ранее воздушная тревога раздавалась в Киевской области из-за угрозы от дронов-камикадзе.
Иранские беспилотники терроризировали и юг Украины: долгое время они фиксировались в Одесской области, но затем сменили курс и переместились в соседние регионы.
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