Воздушная тревога 20 декабря – взлет истребителя ВКС РФ

Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ в полете. Иллюстративное фото: росСМИ

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога . Есть угроза применения баллистических ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

Сообщается о взлете российского истребителя-перехватчика МиГ-31 — носителя баллистической ракеты "Кинжал".

Источник: соцсети

По состоянию на 20:38 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее воздушная тревога раздавалась в Киевской области из-за угрозы от дронов-камикадзе.

Иранские беспилотники терроризировали и юг Украины: долгое время они фиксировались в Одесской области, но затем сменили курс и переместились в соседние регионы.