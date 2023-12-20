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Россия запустила по Украине дроны — куда они направляются

20 декабря 2023 20:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россия запустила по Украине дроны — подробности вражеской атаки 20 декабря
Ударные дроны "Шахед" в ночном небе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупанты вечером 20 декабря запустили по Украине ударные дроны "Шахед". Вражеские беспилотники двигаются со стороны Херсона, а также со стороны Курской области РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Атака нескольких групп вражеских ударных БпЛА с юга!
Направление движения из Херсона на Кривой Рог", — говорится в сообщении.

Сообщение о движении вражеских дронов 20 декабря вечером
Сообщение о движении вражеских дронов 20 декабря вечером

20:37 Сообщается об атаке дронов со стороны Курской области России. Несколько групп БПлА летят в направлении Сумской области.

Сообщение о движении вражеских дронов 20 декабря вечером
Сообщение о движении вражеских дронов 20 декабря вечером

Отметим, ранее воздушная тревога была объявлена по всей стране в связи со взлетом российских самолетов МиГ-31 — носителей баллистической ракеты "Кинжал".

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