Россия запустила по Украине дроны — подробности вражеской атаки 20 декабря

Россия запустила по Украине дроны — куда они направляются
Российские оккупанты вечером 20 декабря запустили по Украине ударные дроны "Шахед". Вражеские беспилотники двигаются со стороны Херсона, а также со стороны Курской области РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Куда направляются дроны
"Атака нескольких групп вражеских ударных БпЛА с юга!
Направление движения из Херсона на Кривой Рог", — говорится в сообщении.
20:37 Сообщается об атаке дронов со стороны Курской области России. Несколько групп БПлА летят в направлении Сумской области.
Отметим, ранее воздушная тревога была объявлена по всей стране в связи со взлетом российских самолетов МиГ-31 — носителей баллистической ракеты "Кинжал".
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