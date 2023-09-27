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Росія запустила по Україні "Шахеди": які області під загрозою

27 вересня 2023 21:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія атакує Україну дронами увечері 27 вересня: які регіони під загрозою
Термінова новина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні, 27 вересня, ввечері російські війська запустили по Україні ударні дрони типу Shahed. На півдні оголошена повітряна тривога

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ

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"Херсонська область - ударні БплА типу "Shahed" курсом на Миколаївську область", — йдеться у повідомленні.

Скріншот: Повітряні Сили ЗС України

Повітряна тривога в Україні ввечері 27 вересня 

На момент 21:39 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській та Херсонській областях. Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

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