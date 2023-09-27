Росія атакує Україну дронами увечері 27 вересня: які регіони під загрозою

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Сьогодні, 27 вересня, ввечері російські війська запустили по Україні ударні дрони типу Shahed. На півдні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

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"Херсонська область - ударні БплА типу "Shahed" курсом на Миколаївську область", — йдеться у повідомленні.

Скріншот: Повітряні Сили ЗС України

Повітряна тривога в Україні ввечері 27 вересня

На момент 21:39 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській та Херсонській областях. Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

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