Росія атакує Україну дронами увечері 27 вересня: які регіони під загрозою

Росія запустила по Україні "Шахеди": які області під загрозою
27 вересня 2023 21:47
Термінова новина
Сьогодні, 27 вересня, ввечері російські війська запустили по Україні ударні дрони типу Shahed. На півдні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Читайте також:
Які області під загрозою
"Херсонська область - ударні БплА типу "Shahed" курсом на Миколаївську область", — йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога в Україні ввечері 27 вересня
На момент 21:39 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській та Херсонській областях. Наразі карта повітряних тривог виглядає так:
Новина доповнюється...