Россия атакует Украину дронами вечером 27 сентября: какие регионы под угрозой

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Сегодня, 27 сентября, вечером российские войска запустили по Украине ударные дроны типа Shahed. На юге объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

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"Херсонская область – ударные БплА типа "Shahed" курсом на Николаевскую область", — говорится в сообщении.

Скриншот: Воздушные Силы ВС Украины

Повітряна тривога в Україні ввечері 27 вересня

По стостоянию на 21:39 воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях. В данный момент карта воздыушных тревог выглядит так:

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