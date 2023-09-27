Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия запустила по Украине "Шахеды": какие области под угрозой arrow

Россия запустила по Украине "Шахеды": какие области под угрозой

27 сентября 2023 21:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия атакует Украину дронами вечером 27 сентября: какие регионы под угрозой
Срочная новость
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня, 27 сентября, вечером российские войска запустили по Украине ударные дроны типа Shahed. На юге объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Какие области под угрозой


"Херсонская область – ударные БплА типа "Shahed" курсом на Николаевскую область", — говорится в сообщении.

Скриншот: Воздушные Силы ВС Украины

Повітряна тривога в Україні ввечері 27 вересня 

По стостоянию на 21:39 воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях. В данный момент карта воздыушных тревог выглядит так:

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз