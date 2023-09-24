Росія запустила по Україні ударні дрони

Ударний дрон. Фото: росЗМІ

У неділю, 24 вересня, Росія запустила ударні дрони по Україні. Найімовірніше, незабаром буде оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Читайте також:

Росія запустила ударні дрони Україною: що відомо

У Повітряних силах повідомили, що, швидше за все, РФ запустила "шахеди" з Приморська-Ахтарська. При цьому тут уточнив, що про зміни обстановки, напрямок руху, буде повідомлено додатково.

Також українців просять не ігнорувати повітряну тривогу.

Повідомлення Повітряних сил України. Фото: скриншот

На момент 21:47 карта повітряних тривог виглядає так

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Карта повітряних тривог в Україні

Нагадаємо, що напередодні осінньо-зимового періоду начальник розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ по енергетиці країни. При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.