Россия запустила по Украине ударные дроны

Ударный дрон. Фото: росСМИ

В воскресенье, 24 сентября Россия запустила ударные дроны по Украине. Вероятнее всего, вскоре будет объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Читайте также:

Россия запустила ударные дроны по Украине: что известно

В Воздушных силах сообщили, что скорее всего РФ запустила "шахеды" с Приморска-Ахтарска. При этом уточнили, что про изменения обстановки, направление движения, сообщат дополнительно.

Также украинцев просят не игнорировать воздушную тревогу.

Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

На момент 21:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Карта воздушных тревог в Украине

Напомним, что в преддверии осенне-зимнего периода,начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения относительно возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.