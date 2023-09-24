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Россия запустила по Украине ударные дроны

24 сентября 2023 21:59
обновлено: 22:06
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия запустила по Украине ударные дроны
Ударный дрон. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 24 сентября Россия запустила ударные дроны по Украине. Вероятнее всего, вскоре будет объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины

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В Воздушных силах сообщили, что скорее всего РФ запустила "шахеды" с Приморска-Ахтарска. При этом уточнили, что про изменения обстановки, направление движения, сообщат дополнительно.

Также украинцев просят не игнорировать воздушную тревогу.

скриншот
Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

На момент 21:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом

Карат воздушных тревог
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Карта воздушных тревог в Украине

Напомним, что в преддверии осенне-зимнего периода,начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения относительно возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.

 

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