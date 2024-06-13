Під ударом РФ у Запорізькій області опинилося 10 населених пунктів

Наслідки російського удару. Фото: Іван Федоров / Telegram

Минулої доби, 12 червня, російські війська завдали 404 удари по Запорізькій області. Окупанти застосовували авіацію, безпілотники, системи залпового вогню та артилерію.

Про це повідомив Голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Федоров повідомив, що ворог завдав авіаційного удару по Гуляйполю.

Також окупанти застосували понад 150 безпілотників для удару по Запоріжжі, Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці.

"13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе",— зазначив голова Запорізької ОВА.

Крім того, 235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нестерянки, Вербового.

"Надійшло чотири повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — підсумував Федоров.

Скриншот. Telegram / Іван Федоров

Нагадаємо, що 12 червня російські загарбники також здійснили ракетний удар по житловій забудові в Кривому Розі Дніпропетровської області. Влада повідомила про загиблих та поранених.

Також російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранено трьох людей.