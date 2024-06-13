Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія завдала понад 400 ударів по Запорізькій області за добу — є руйнування arrow

Росія завдала понад 400 ударів по Запорізькій області за добу — є руйнування

13 червня 2024 08:18
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Під ударом РФ у Запорізькій області опинилося 10 населених пунктів
Наслідки російського удару. Фото: Іван Федоров / Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Минулої доби, 12 червня, російські війська завдали 404 удари по Запорізькій області. Окупанти застосовували авіацію, безпілотники, системи залпового вогню та артилерію.

Про це повідомив Голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Під обстрілом РФ опинилося 10 населених пунктів

Федоров повідомив, що ворог завдав авіаційного удару по Гуляйполю.

Також окупанти застосували понад 150 безпілотників для удару по Запоріжжі, Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці.

"13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе",— зазначив голова Запорізької ОВА.

Крім того, 235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нестерянки, Вербового. 

"Надійшло чотири повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — підсумував Федоров.

Іван Федоров
Скриншот. Telegram / Іван Федоров

Нагадаємо, що 12 червня російські загарбники також здійснили ракетний удар по житловій забудові в Кривому Розі Дніпропетровської області. Влада повідомила про загиблих та поранених.

Також російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранено трьох людей.

 

Запорізька область
війна в Україні
авіація
війна
окупанти
обстріли
ракети
безпілотники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна