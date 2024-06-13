Под ударом РФ в Запорожской области оказались 10 населенных пунктов

Последствия российского удара. Фото: Иван Федоров / Телеграмм

За прошедшие сутки, 12 июня, российские войска нанесли 404 удара по Запорожской области. Оккупанты применяли авиацию, беспилотники, системы залпового огня и артиллерию.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Федоров сообщил, что враг нанес авиационный удар по Гуляйполю.

Также оккупанты применили более 150 беспилотников для удара по Запорожью, Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

"13 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Гуляйполе", — отметил глава Запорожской ОВА.

Кроме того, 235 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Нестерянки, Вербового.

"Поступило четыре сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — подытожил Федоров.

Скриншот. Telegram / Иван Федоров

Напомним, что 12 июня российские захватчики также нанесли ракетный удар по жилой застройке в Кривом Роге Днепропетровской области. Власти сообщили о погибших и раненых.

Также российские оккупанты обстреляли Харьковскую область . В результате атаки ранены три человека.