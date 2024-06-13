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Россия нанесла более 400 ударов по Запорожской области за сутки — есть разрушения

13 июня 2024 08:18
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Под ударом РФ в Запорожской области оказались 10 населенных пунктов
Последствия российского удара. Фото: Иван Федоров / Телеграмм
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

За прошедшие сутки, 12 июня, российские войска нанесли 404 удара по Запорожской области. Оккупанты применяли авиацию, беспилотники, системы залпового огня и артиллерию.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Под обстрелом РФ оказались 10 населенных пунктов

Федоров сообщил, что враг нанес авиационный удар по Гуляйполю.

Также оккупанты применили более 150 беспилотников для удара по Запорожью, Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

"13 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Гуляйполе", — отметил глава Запорожской ОВА.

Кроме того, 235 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Нестерянки, Вербового.

"Поступило четыре сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — подытожил Федоров.

Іван Федоров
Скриншот. Telegram / Иван Федоров

Напомним, что 12 июня российские захватчики также нанесли ракетный удар по жилой застройке в Кривом Роге Днепропетровской области. Власти сообщили о погибших и раненых.

Также российские оккупанты обстреляли Харьковскую область . В результате атаки ранены три человека.

 

Запорожская область
война в Украине
авиация
война
оккупанты
обстрелы
ракеты
беспилотники

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