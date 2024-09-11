Удар по Дніпропетровській області — багато жертв

Термінова новина

У середу, 11 вересня, росіяни вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області. Є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Обстріл Кам'янського району

За словами очільника ОВА, унаслідок російського удару є жертви.

"Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення голови Дніпропетровської ОВА у Telegram

Лисак додав, що в області триває тривога.

"Не ігноруйте", — наголосив він.

Вибухи у Кам'янському районі жителі чули близько 11:30.

Новина доповнюється...