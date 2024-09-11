Удар по Дніпропетровській області — багато жертв

Росіяни атакували Дніпропетровщину — є загиблий та постраждалі
11 вересня 2024 12:04
Термінова новина
У середу, 11 вересня, росіяни вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області. Є загиблий та постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
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За словами очільника ОВА, унаслідок російського удару є жертви.
"Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Лисак додав, що в області триває тривога.
"Не ігноруйте", — наголосив він.
Вибухи у Кам'янському районі жителі чули близько 11:30.
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