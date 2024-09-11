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Россияне атаковали Днепропетровщину — есть погибший и пострадавшие

11 сентября 2024 12:04
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Удар по Днепропетровской области 11 сентября — много жертв
Последствия российского удара. Иллюстративное фото: Нацполиция
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В среду, 11 сентября, россияне ударили по Каменскому районуДнепропетровской области. Есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По словам председателя ОВА, в результате российского удара есть жертвы.

"Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших", — говорится в сообщении.

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Сообщение главы Днепропетровской ОВА в Telegram

Лисак добавил, что в области продолжается тревога.

"Не игнорируйте", — подчеркнул он.

Отметим, что звуки мощных взрывов в Каменском районе слышали около 11:30.

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