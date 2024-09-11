Удар по Днепропетровской области 11 сентября — много жертв

Россияне атаковали Днепропетровщину — есть погибший и пострадавшие
11 сентября 2024 12:04
Последствия российского удара. Иллюстративное фото: Нацполиция
В среду, 11 сентября, россияне ударили по Каменскому районуДнепропетровской области. Есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
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По словам председателя ОВА, в результате российского удара есть жертвы.
"Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших", — говорится в сообщении.
Лисак добавил, что в области продолжается тревога.
"Не игнорируйте", — подчеркнул он.
Отметим, что звуки мощных взрывов в Каменском районе слышали около 11:30.
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