Пошкоджені будинки та господарські споруди -- обстріл Дніпропетровщини

Пошкоджений приватний будинок внаслідок ворожої атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія вкотре атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів у регіоні пошкоджено десять будинків та чотири господарські споруди. Про постраждалих інформації наразі немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у неділю, 16 червня.

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Увечері 15 червня під ударом окупантів по Дніпропетровській області опинилися міста Марганець та Нікополь. У ОВА повідомили, що після нічної тиші ворог продовжив обстріл районного центру.

"Ворог застосовував важку артилерію. А ще вгатив дронами-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Внаслідок атаки на Дніпропетровщині пошкоджено десять приватних будинків та чотири господарські споруди. Також повідомляють про пожежу в регіоні, понівечені газопровід та лінія електропередач. Постраждалих немає.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері в суботу, 15 червня, російські окупанти атакували Полтавську область. За попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає.

Також ми писали, що ворог атакував з реактивних систем залпового вогню село Курилівка Купʼянського району Харківської області. Було поранено цивільного мешканця.