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Росіяни атакували Дніпропетровщину — ОВА повідомила про наслідки

16 червня 2024 08:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Пошкоджені будинки та господарські споруди -- обстріл Дніпропетровщини
Пошкоджений приватний будинок внаслідок ворожої атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Російська армія вкотре атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів у регіоні пошкоджено десять будинків та чотири господарські споруди. Про постраждалих інформації наразі немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у неділю, 16 червня.

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Увечері 15 червня під ударом окупантів по Дніпропетровській області опинилися міста Марганець та Нікополь. У ОВА повідомили, що після нічної тиші ворог продовжив обстріл районного центру.

"Ворог застосовував важку артилерію. А ще вгатив дронами-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

Росіяни атакували Дніпропетровщину — ОВА повідомила про наслідки - фото 1
Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Внаслідок атаки на Дніпропетровщині пошкоджено десять приватних будинків та чотири господарські споруди. Також повідомляють про пожежу в регіоні, понівечені газопровід та лінія електропередач. Постраждалих немає.

Росіяни атакували Дніпропетровщину — ОВА повідомила про наслідки - фото 2
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері в суботу, 15 червня, російські окупанти атакували Полтавську область. За попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає.

Також ми писали, що ворог атакував з реактивних систем залпового вогню село Курилівка Купʼянського району Харківської області. Було поранено цивільного мешканця.

Дніпропетровська область
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Нікополь
ЗСУ

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