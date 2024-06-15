Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів про наслідки обстрілу Полтавської області ввечері 15 червня

В ОВА розповіли про наслідки вечірнього обстрілу Полтавської області
Пізно ввечері в суботу, 15 червня, російські окупанти атакували Полтавську область. За попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Що відомо про обстріл Полтавської області ввечері 15 червня
Повітряну тривогу через ракетну небезпеку в Полтавській області оголосили о 22:58. За кілька хвилі після оголошення тривоги в Полтаві було чутно серію вибухів. Моніторингові канали, зокрема "Николаевский Ванек" повідомляли, що окупанти атакують Полтаву балістичними ракетами.
Відбій повітряної тривоги в Полтавській області та інших областях, де була ракетна небезпека, оголосили о 23:36.
Нагадаємо, увечері в суботу, 15 червня, Полтава опинилася під балістичним ударом. Кілька разів у місті гриміли вибухи.
Також росіяни атакували Полтавську область ракетами вдень 15 червня. У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про рух ворожих цілей у бік Миргорода.
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