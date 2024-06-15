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В ОВА розповіли про наслідки вечірнього обстрілу Полтавської області

15 червня 2024 23:58
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Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів про наслідки обстрілу Полтавської області ввечері 15 червня
Філіп Пронін. Фото: "Суспільне Полтава"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Пізно ввечері в суботу, 15 червня, російські окупанти атакували Полтавську область. За попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Скриншот повідомлення Філіпа Проніна

Що відомо про обстріл Полтавської області ввечері 15 червня

Повітряну тривогу через ракетну небезпеку в Полтавській області оголосили о 22:58. За кілька хвилі після оголошення тривоги в Полтаві було чутно серію вибухів. Моніторингові канали, зокрема "Николаевский Ванек" повідомляли, що окупанти атакують Полтаву балістичними ракетами.

В ОВА розповіли про наслідки вечірнього обстрілу Полтавської області - фото 2
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Відбій повітряної тривоги в Полтавській області та інших областях, де була ракетна небезпека, оголосили о 23:36.

Нагадаємо, увечері в суботу, 15 червня, Полтава опинилася під балістичним ударом. Кілька разів у місті гриміли вибухи.

Також росіяни атакували Полтавську область ракетами вдень 15 червня. У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про рух ворожих цілей у бік Миргорода.

Полтавська область
обстріли
ракетний удар
Полтава

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