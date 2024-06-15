Вибухи у Полтавській області сьогодні, 15 червня

Ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони

Вибухи у Полтавській області пролунали вдень, 15 червня. Нещодавно там лунала повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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"Вибухи на Полтавщині", — йдеться у повідомленні.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух ракет у напрямку області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів протягом 14 червня загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Також окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.