Вибухи у Полтавській області сьогодні, 15 червня

У Полтавській області чутно вибухи
15 червня 2024 12:19
Ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони
Вибухи у Полтавській області пролунали вдень, 15 червня. Нещодавно там лунала повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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Вибухи в Полтавській області
"Вибухи на Полтавщині", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух ракет у напрямку області.
Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів протягом 14 червня загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.
Також окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.
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