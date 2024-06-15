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У Полтавській області чутно вибухи

15 червня 2024 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи у Полтавській області сьогодні, 15 червня
Ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Полтавській області пролунали вдень, 15 червня. Нещодавно там лунала повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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"Вибухи на Полтавщині", — йдеться у повідомленні.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух ракет у напрямку області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів протягом 14 червня загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Також окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.

вибух
обстріли
ракети
Полтавська область
війна
повітряна тривога

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