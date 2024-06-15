Окупанти атакували Нікопольщину — пошкоджено заклад харчування та лінію електропередач

Загарбники вкотре атакували Дніпропетровську область — пошкоджено лінію електропередач
Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у суботу, 15 червня.
Обстріл Дніпропетровської області
Ворог атакував Нікопольщину вчора ввечері, 14 червня, а також сьогодні, 15 червня. Окупанти застосували дрони-камікадзе та артилерію.
Під ударом противника були Нікополь, Покровська та Мирівська громади.
Внаслідок обстрілів сталася пожежа, яку вже загасили.
"Пошкоджені заклад харчування, три приватні житлові будинки, лінія електропередач", — розповів Лисак.
За його словами, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, окупанти впродовж доби обстріляли 437 разів Запорізьку область. Під ударом противника опинилися десять населених пунктів.
Також 14 червня на Харківщині війська Російської Федерації вдарили по селу в Ізюмському районі. Внаслідок цього постраждало двоє мирних мешканців.
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