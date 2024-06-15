Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Загарбники вкотре атакували Дніпропетровську область — пошкоджено лінію електропередач arrow

Загарбники вкотре атакували Дніпропетровську область — пошкоджено лінію електропередач

15 червня 2024 09:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти атакували Нікопольщину — пошкоджено заклад харчування та лінію електропередач
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у суботу, 15 червня.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровської області

Ворог атакував Нікопольщину вчора ввечері, 14 червня, а також сьогодні, 15 червня. Окупанти застосували дрони-камікадзе та артилерію. 

Росіяни атакували Дніпропетровську область
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Під ударом противника були Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 14 червня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілів сталася пожежа, яку вже загасили. 

"Пошкоджені заклад харчування, три приватні житлові будинки, лінія електропередач", — розповів Лисак.

Російський обстріл Нікопольщини 14 червня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, ніхто не постраждав.

null
Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти впродовж доби обстріляли 437 разів Запорізьку область. Під ударом противника опинилися десять населених пунктів.

Також 14 червня на Харківщині війська Російської Федерації вдарили по селу в Ізюмському районі. Внаслідок цього постраждало двоє мирних мешканців.

окупанти
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина