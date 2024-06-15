Окупанти атакували Нікопольщину — пошкоджено заклад харчування та лінію електропередач

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у суботу, 15 червня.

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Ворог атакував Нікопольщину вчора ввечері, 14 червня, а також сьогодні, 15 червня. Окупанти застосували дрони-камікадзе та артилерію.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Під ударом противника були Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілів сталася пожежа, яку вже загасили.

"Пошкоджені заклад харчування, три приватні житлові будинки, лінія електропередач", — розповів Лисак.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, ніхто не постраждав.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти впродовж доби обстріляли 437 разів Запорізьку область. Під ударом противника опинилися десять населених пунктів.

Також 14 червня на Харківщині війська Російської Федерації вдарили по селу в Ізюмському районі. Внаслідок цього постраждало двоє мирних мешканців.