У Дніпропетровській області ворог поранив 17-річну дівчину

Пошкоджений будинок внаслідок атаки росіян. Фото ілюстративне. Дніпропетровська ОВА

Внаслідок ворожого удару дроном-камікадзе на Дніпропетровщині постраждала 17-річна дівчина, її госпіталізували. Також у регіоні пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у п'ятницю, 14 червня.

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Через ворожу атаку на Дніпропотревщині пошкоджено будинок. Також ОВА повідомляє про поранену 17-річну дівчинку. Потерпілу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

"Вона постраждала під час атаки на Мирівську громаду Нікопольського району. Агресор вдарив дроном-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 14 червня, ворог також завдав удару по Хмельницькій області, сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Внаслідок російської атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

Також ми писали, що росіяни в черговий раз завдали авіаударів по Харківській області. Постраждалих та жертв немає, але є руйнація цивільної інфраструктури та осель мирних мешканців.