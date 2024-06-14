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Вибухи на Хмельниччині — стали відомі деталі атаки росіян

14 червня 2024 11:35
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
На Хмельниччині росіяни атакували об’єкт інфраструктури — ОВА
Рятувальники борються з пожежею на Одещині. Ілюстративне фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У ніч на п'ятницю, 14 червня, сили ППО знищили 11 ворожих цілей на Хмельниччині. Внаслідок російської атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Cергій Тюрін у Facebook.

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Влада повідомила, що постраждалих немає. Але окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт.

"В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Разом з тим, внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури. Звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило", — повідомив Тюрін.

Він також подякував силам ППО за відбиту атаку.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 14 червня, російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по території Україні. Ворог застосував ракети різних типів та безпілотники "Шахед". У повітряних силах зазначили, що всього Росія застосувала 31 засіб для повітряного нападу на Україну.

Головною ціллю як ракет, так і безпілотників, став Старокостянтинів Хмельницької області. Росія запускала повітряні цілі з Курської, Саратовської, Тамбовської, Брянської та Бєлгородської областей, Краснодарського краю, а також з окупованого Криму.

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Хмельницька область

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