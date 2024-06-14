В Хмельницкой области россияне атаковали объект инфраструктуры — ОВА

Спасатели борются с пожаром в Одесской области. Иллюстративное фото: Reuters

В ночь на пятницу, 14 июня, силы ПВО уничтожили 11 враждебных целей в Хмельницкой области. В результате российской атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Facebook.

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Власти сообщили, что пострадавших нет. Но оккупанты повредили инфраструктурный объект.

"В пределах нашей области силы ПВО уничтожили 11 враждебных целей. Вместе с тем, в результате атаки продолжается пожар на объекте инфраструктуры. Обращений по поводу травмированных, погибших пока не поступало", — сообщил Тюрин.

Он также поблагодарил сил ПВО за отбитую атаку.

Напомним, в ночь на пятницу, 14 июня, российская армия нанесла ракетно-авиационный удар по территории Украины . Враг применил ракеты разных типов и беспилотники "Шахед". В воздушных силах отметили, что всего Россия применила 31 средство для воздушного нападения на Украину.

Главной целью как ракет, так и беспилотников стал Староконстантинов Хмельницкой области . Россия запускала воздушные цели из Курской, Саратовской, Тамбовской, Брянской и Белгородской областей, Краснодарского края, а также из оккупированного Крыма.