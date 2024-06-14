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Росія вночі атакувала Хмельницьку область — з'явився маршрут ракет та дронів

14 червня 2024 10:46
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Маршрут російських ракет та дронів під час атаки по Україні 14 червня
Запуск ракет. Фото: BBC
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У ніч на 14 червня Росія завдала ударів по території України. Головною ціллю як ракет, так і безпілотників, стала Хмельницька область.

Про це свідчать дані спостережної групи OSINT.

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Росія запускала повітряні цілі з Курської, Саратовської, Тамбовської, Брянської та Бєлгородської областей, Краснодарського краю, а також з окупованого Криму.

"14 червня ворог застосував для атаки на Україну крилаті, безпілотні та балістичні цілі", — йдеться у повідомленні.

Найбільше минулої ночі Росія атакувала Старокостянтинів Хмельницької області, та було чутно звуки вибухів. 

Окремий удар було завдано з Криму по району Запоріжжя, імовірно, ракетою "Іскандер".

Ракетний удар по Хмельницькій області
Маршрут повітряних цілей РФ. Фото: Monitorwar / Telegram

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 14 червня, російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по території Україні. Ворог застосував ракети різних типів та безпілотники "Шахед". У повітряних силах зазначили, що всього Росія застосувала 31 засіб для повітряного нападу на Україну.

Також ми повідомляли, що 14 червня в Київській області пролунали вибухи близько 6-ї ранку. За даними пабліків, попередньо в Київській області працювали сили ППО.

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безпілотники
Хмельницька область

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