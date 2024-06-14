Нічна атака на Україну 14 червня — маршрут російських ракет та дронів

Россия ночью атаковала Хмельницкую область — появился маршрут ракет и дронов
В ночь на 14 июня Россия нанесла удары по территории Украины. Главной целью как ракет, так и беспилотников стала Хмельницкая область .
Об этом свидетельствуют данные наблюдательной группы OSINT .
Маршрут российских ракет и БПЛА
Россия запускала воздушные цели из Курской, Саратовской, Тамбовской, Брянской и Белгородской областей, Краснодарского края, а также из оккупированного Крыма.
"14 июня враг применил для атаки на Украину крылатые ракеты, беспилотные и баллистические цели" , — говорится в сообщении.
Больше всего минувшей ночью Россия атаковала Староконстантинов Хмельницкой области, там были слышны звуки взрывов.
Отдельный удар был нанесен из Крыма по району Запорожья, предположительно ракетой "Искандер".
Напомним, в ночь на пятницу, 14 июня, российская армия нанесла ракетно-авиационный удар по территории Украины . Враг применил ракеты разных типов и беспилотники "Шахед". В воздушных силах отметили, что всего Россия применила 31 средство для воздушного нападения на Украину.
Также мы сообщали, что 14 июня в Киевской области прогремели взрывы около 6 утра . По данным пабликов, предварительно в Киевской области работали силы ПВО.
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