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Россия ночью атаковала Хмельницкую область — появился маршрут ракет и дронов

14 июня 2024 10:46
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Нічна атака на Україну 14 червня — маршрут російських ракет та дронів
Запуск ракет. Фото: BBC
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В ночь на 14 июня Россия нанесла удары по территории Украины. Главной целью как ракет, так и беспилотников стала Хмельницкая область .

Об этом свидетельствуют данные наблюдательной группы OSINT .

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Россия запускала воздушные цели из Курской, Саратовской, Тамбовской, Брянской и Белгородской областей, Краснодарского края, а также из оккупированного Крыма.

"14 июня враг применил для атаки на Украину крылатые ракеты, беспилотные и баллистические цели" , — говорится в сообщении.

Больше всего минувшей ночью Россия атаковала Староконстантинов Хмельницкой области, там были слышны звуки взрывов.

Отдельный удар был нанесен из Крыма по району Запорожья, предположительно ракетой "Искандер".

Ракетный удар по Хмельницкой области
Маршрут воздушных целей РФ. Фото: Monitorwar / Telegram

Напомним, в ночь на пятницу, 14 июня, российская армия нанесла ракетно-авиационный удар по территории Украины . Враг применил ракеты разных типов и беспилотники "Шахед". В воздушных силах отметили, что всего Россия применила 31 средство для воздушного нападения на Украину.

Также мы сообщали, что 14 июня в Киевской области прогремели взрывы около 6 утра . По данным пабликов, предварительно в Киевской области работали силы ПВО.

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Хмельницкая область

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