В Днепропетровской области враг ранил 17-летнюю девушку

Поврежден дом в результате атаки россиян. Фото иллюстративное: Днепропетровская ОВА

В результате вражеского удара дроном-камикадзе на Днепропетровщине пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали. Также в регионе поврежден частный дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в пятницу, 14 июня.

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Из-за вражеской атаки на Днепропотревщине поврежден дом. Также ОВА сообщает о раненой 17-летней девочке. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Она пострадала во время атаки на Мировскую общину Никопольского района. Агрессор ударил дроном-камикадзе", — говорится в сообщении.

Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на пятницу, 14 июня, враг также нанес удар по Хмельницкой области, силы ПВО уничтожили 11 враждебных целей. В результате российской атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.

Также мы писали, что россияне в очередной раз нанесли авиаудары по Харьковской области. Пострадавших и жертв нет, но есть разрушение гражданской инфраструктуры и жилищ мирных жителей.