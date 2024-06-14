В Днепропетровской области враг ранил 17-летнюю девушку

Враг атаковал Днепропетровщину — есть пострадавшие
В результате вражеского удара дроном-камикадзе на Днепропетровщине пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали. Также в регионе поврежден частный дом.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в пятницу, 14 июня.
На Днепропетровщине враг ранил 17-летнюю девушку
Из-за вражеской атаки на Днепропотревщине поврежден дом. Также ОВА сообщает о раненой 17-летней девочке. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.
"Она пострадала во время атаки на Мировскую общину Никопольского района. Агрессор ударил дроном-камикадзе", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на пятницу, 14 июня, враг также нанес удар по Хмельницкой области, силы ПВО уничтожили 11 враждебных целей. В результате российской атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.
Также мы писали, что россияне в очередной раз нанесли авиаудары по Харьковской области. Пострадавших и жертв нет, но есть разрушение гражданской инфраструктуры и жилищ мирных жителей.
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