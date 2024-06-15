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Окупанти 437 разів обстріляли Запорізьку область — зруйновано житло

15 червня 2024 07:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Запорізькій області — окупанти атакували десять населених пунктів
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти впродовж доби обстріляли 437 разів Запорізьку область. Під ударом противника опинилося десять населених пунктів.

Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у суботу, 15 червня.

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Загарбники вдарили ракетами по Запорізькому району. Противник завдав п'ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці та Малинівці.

"215 БпЛА різної модифікації атакували Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 17 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку", — розповів Федоров.

До того ж 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Чарівного,  Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

За словами Федорова, надійшло 14 повідомлень про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 червня на Харківщині війська Російської Федерації вдарили по селу в Ізюмському районі. Внаслідок цього постраждало двоє мирних мешканців.

Також 14 червня внаслідок ворожого удару дроном-камікадзе на Дніпропетровщині постраждала 17-річна дівчина, її госпіталізували. До того ж, у регіоні пошкоджено приватний будинок.

Україна
окупанти
Запорізька область
Іван Федоров
обстріли
війна

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