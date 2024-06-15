Взрывы в Запорожской области — оккупанты атаковали десять населенных пунктов

Оккупанты 437 раз обстреляли Запорожскую область — разрушено жилье
Российские оккупанты в течение суток обстреляли 437 раз Запорожскую область. Под ударом противника оказалось десять населенных пунктов.
Об этом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в субботу, 15 июня.
Обстрел Запорожской области
Захватчики ударили ракетами по Запорожскому району. Противник нанес пять авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке и Малиновке.
"215 БпЛА различной модификации атаковали Магдалиновку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 17 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку", — рассказал Федоров.
К тому же 199 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Чаривного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.
По словам Федорова, поступило 14 сообщений о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, 14 июня в Харьковской области войска Российской Федерации ударили по селу в Изюмском районе. В результате пострадали двое мирных жителей.
Также 14 июня в результате вражеского удара дроном-камикадзе в Днепропетровской области пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали. К тому же, в регионе поврежден частный дом.
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