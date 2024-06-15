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Оккупанты 437 раз обстреляли Запорожскую область — разрушено жилье

15 июня 2024 07:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Запорожской области — оккупанты атаковали десять населенных пунктов
Последствия российских обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в течение суток обстреляли 437 раз Запорожскую область. Под ударом противника оказалось десять населенных пунктов.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в субботу, 15 июня.

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Захватчики ударили ракетами по Запорожскому району. Противник нанес пять авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке и Малиновке.

"215 БпЛА различной модификации атаковали Магдалиновку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 17 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку", — рассказал Федоров.

К тому же 199 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Чаривного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

По словам Федорова, поступило 14 сообщений о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 14 июня в Харьковской области войска Российской Федерации ударили по селу в Изюмском районе. В результате пострадали двое мирных жителей.

Также 14 июня в результате вражеского удара дроном-камикадзе в Днепропетровской области пострадала 17-летняя девушка, ее госпитализировали. К тому же, в регионе поврежден частный дом.

Украина
оккупанты
Запорожская область
Иван Федоров
обстрелы
война

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