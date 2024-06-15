Оккупанты атаковали Никопольщину — повреждены заведение питания и линия электропередач

Захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область — повреждена линия электропередач
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была Никопольщина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в субботу, 15 июня.
Обстрел Днепропетровской области
Враг атаковал Никопольщину вчера вечером, 14 июня, а также сегодня, 15 июня. Оккупанты применили дроны-камикадзе и артиллерию.
Под ударом противника были Никополь, Покровская и Мировская громады.
В результате обстрелов произошел пожар, который уже потушили.
"Повреждены заведение питания, три частных жилых дома, линия электропередач", — рассказал Лысак.
По его словам, никто не пострадал.
Напомним, оккупанты в течение суток обстреляли 437 раз Запорожскую область. Под ударом противника оказалось десять населенных пунктов.
Также 14 июня в Харьковской области войска Российской Федерации ударили по селу в Изюмском районе. В результате пострадали двое мирных жителей.
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