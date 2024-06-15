Оккупанты атаковали Никопольщину — повреждены заведение питания и линия электропередач

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была Никопольщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в субботу, 15 июня.

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Враг атаковал Никопольщину вчера вечером, 14 июня, а также сегодня, 15 июня. Оккупанты применили дроны-камикадзе и артиллерию.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Под ударом противника были Никополь, Покровская и Мировская громады.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате обстрелов произошел пожар, который уже потушили.

"Повреждены заведение питания, три частных жилых дома, линия электропередач", — рассказал Лысак.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, никто не пострадал.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в течение суток обстреляли 437 раз Запорожскую область. Под ударом противника оказалось десять населенных пунктов.

Также 14 июня в Харьковской области войска Российской Федерации ударили по селу в Изюмском районе. В результате пострадали двое мирных жителей.