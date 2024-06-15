Взрывы в Полтавской области сегодня, 15 июня

В Полтавской области слышны взрывы
15 июня 2024 12:19
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Минобороны
Взрывы в Полтавской области раздались днем, 15 июня. Недавно там раздавалась воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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Взрывы в Полтавской области
"Взрывы на Полтавщине", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Ранее в Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении области.
Напомним, российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов в течение 14 июня погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Также оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была Никопольщина.
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