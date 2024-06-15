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В Полтавской области слышны взрывы

15 июня 2024 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Полтавской области сегодня, 15 июня
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Полтавской области раздались днем, 15 июня. Недавно там раздавалась воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Полтавской области

"Взрывы на Полтавщине", — говорится в сообщении.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Ранее в Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов в течение 14 июня погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Также оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была Никопольщина.

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