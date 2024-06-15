Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал о последствиях обстрела Полтавской области вечером 15 июня

В ОВА рассказали о последствиях вечерних обстрелов Полтавской области
Поздно вечером в субботу, 15 июня, российские оккупанты атаковали Полтавскую область. По предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших тоже нет.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Что известно об обстреле Полтавской области вечером 15 июня
Воздушную тревогу из-за ракетной опасности в Полтавской области объявили в 22:58. Через несколько минут после объявления тревоги в Полтаве была слышна серия взрывов. Мониторинговые каналы, в частности "Николаевский Ванек", сообщали, что оккупанты атакуют Полтаву баллистическими ракетами.
Отбой воздушной тревоги в Полтавской области и других областях, где была ракетная опасность, объявили в 23:36.
Напомним, вечером в субботу, 15 июня, Полтава оказалась под баллистическим ударом. Несколько раз в городе гремели взрывы.
Также россияне атаковали Полтавскую область ракетами днем 15 июня. В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о движении вражеских целей в сторону Миргорода.
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