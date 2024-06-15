Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал о последствиях обстрела Полтавской области вечером 15 июня

Филипп Пронин. Фото: "Суспільне Полтава"

Поздно вечером в субботу, 15 июня, российские оккупанты атаковали Полтавскую область. По предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших тоже нет.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Скриншот сообщения Филиппа Пронина

Что известно об обстреле Полтавской области вечером 15 июня

Воздушную тревогу из-за ракетной опасности в Полтавской области объявили в 22:58. Через несколько минут после объявления тревоги в Полтаве была слышна серия взрывов. Мониторинговые каналы, в частности "Николаевский Ванек", сообщали, что оккупанты атакуют Полтаву баллистическими ракетами.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Отбой воздушной тревоги в Полтавской области и других областях, где была ракетная опасность, объявили в 23:36.

Напомним, вечером в субботу, 15 июня, Полтава оказалась под баллистическим ударом. Несколько раз в городе гремели взрывы.

Также россияне атаковали Полтавскую область ракетами днем 15 июня. В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о движении вражеских целей в сторону Миргорода.