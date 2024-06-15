Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ОВА рассказали о последствиях вечерних обстрелов Полтавской области arrow

В ОВА рассказали о последствиях вечерних обстрелов Полтавской области

15 июня 2024 23:58
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал о последствиях обстрела Полтавской области вечером 15 июня
Филипп Пронин. Фото: "Суспільне Полтава"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Поздно вечером в субботу, 15 июня, российские оккупанты атаковали Полтавскую область. По предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших тоже нет.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Читайте также:
В ОВА рассказали о последствиях вечерних обстрелов Полтавской области - фото 1
Скриншот сообщения Филиппа Пронина

Что известно об обстреле Полтавской области вечером 15 июня

Воздушную тревогу из-за ракетной опасности в Полтавской области объявили в 22:58. Через несколько минут после объявления тревоги в Полтаве была слышна серия взрывов. Мониторинговые каналы, в частности "Николаевский Ванек", сообщали, что оккупанты атакуют Полтаву баллистическими ракетами.

В ОВА рассказали о последствиях вечерних обстрелов Полтавской области - фото 2
Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Отбой воздушной тревоги в Полтавской области и других областях, где была ракетная опасность, объявили в 23:36.

Напомним, вечером в субботу, 15 июня, Полтава оказалась под баллистическим ударом. Несколько раз в городе гремели взрывы.

Также россияне атаковали Полтавскую область ракетами днем 15 июня. В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о движении вражеских целей в сторону Миргорода.

Полтавская область
обстрелы
ракетный удар
Полтава

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос