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У Полтаві пролунала серія вибухів — місто під ударом балістики

15 червня 2024 23:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в Полтаві зараз, увечері 15 червня — що відомо
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: korrespondent.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи пролунали в Полтаві зараз, увечері в суботу, 15 червня. У Полтавській області оголошено повітряну тривогу.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про ракетну небезпеку.

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Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 22:58. Військові повідомили про ракетну небезпеку, загрозу для міста Кременчук, а згодом про повторні пуски в напрямку Полтавської області.

У Полтаві пролунала серія вибухів — місто під ударом балістики - фото 1
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Про перший вибух кореспонденти "Суспільного" повідомили об 23:00, а вже за хвилину в місті пролунав повторний вибух.

У Полтаві пролунала серія вибухів — місто під ударом балістики - фото 2
Скриншот повідомлень "Суспільне Полтава"

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв, що Полтаву атакують балістикою.

У Полтаві пролунала серія вибухів — місто під ударом балістики - фото 3
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях!" — написав у своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У Полтаві пролунала серія вибухів — місто під ударом балістики - фото 4
Скриншот повідомлення Філіпа Проніна

Офіційних коментарів від ОВА та представників міської влади щодо наслідків цієї атаки поки що не було.

Нагадаємо, вибухи в Полтавській області лунали й удень. У Повітряних Силах зазначали, що в напрямку області (міста Миргород) летять ракети.

Також ми повідомляли про те, що російські окупанти атакували з реактивних систем залпового вогню село Курилівка Куп'янського району Харківської області. Унаслідок цього обстрілу зазнав поранень 55-річний чоловік, є пошкодження житлових будинків і господарчої будівлі.

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