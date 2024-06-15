Взрывы в Полтаве сейчас, вечером 15 июня — что известно

В Полтаве прозвучала серия взрывов — город под ударом баллистики
Взрывы раздались в Полтаве сейчас, вечером в субботу, 15 июня. В Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о ракетной опасности.
Что известно о вечерних взрывах в Полтаве 15 июня
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 22:58. Военные сообщили о ракетной опасности, угрозе для города Кременчуг, а затем о повторных пусках в направлении Полтавской области.
О первом взрыве корреспонденты "Cуспільного" сообщили в 23:00, а уже через минуту в городе раздался повторный взрыв.
Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщал, что Полтаву атакуют баллистикой.
"Враг атакует Полтавскую область! Находитесь в укрытиях!" — написал в своем Telegram-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Официальных комментариев от ОВА и представителей городских властей по поводу последствий этой атаки пока не было.
Напомним,взрывы в Полтавской области раздавались и днем. В Воздушных Силах ВС Украины отмечали, что в направлении области (города Миргород) летят ракеты.
Также мы сообщали о том, что российские оккупанты атаковали с реактивных систем залпового огня село Куриловка Купянского района Харьковской области. В результате этого обстрела получил ранения 55-летний мужчина, есть повреждения жилых домов и хозяйственного здания.
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