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Россияне атаковали Днепропетровщину — ОВА сообщила о последствиях

16 июня 2024 08:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Поврежденные дома и хозяйственные постройки— обстрел Днепропетровщины
Поврежден частный дом в результате вражеской атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Российская армия в очередной раз атаковала Днепропетровщину. В результате обстрелов в регионе повреждены десять домов и четыре хозяйственных постройки. О пострадавших информации пока нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 16 июня.

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Вечером 15 июня под ударом оккупантов по Днепропетровской области оказались города Марганец и Никополь. В ОВА сообщили, что после ночной тишины враг продолжил обстрел районного центра.

"Враг применял тяжелую артиллерию. А еще ударил дронами-камикадзе", — говорится в сообщении.

Россияне атаковали Днепропетровщину —ОВА сообщила о последствиях - фото 1
Последствия вражеской атаки в Днепропетровской области. Фото: ОВА

В результате атаки на Днепропетровщине повреждены десять частных домов и четыре хозяйственных постройки. Также сообщают о пожаре в регионе, изуродованы газопровод и линия электропередач. Пострадавших нет.

Россияне атаковали Днепропетровщину —ОВА сообщила о последствиях - фото 2
Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот

Напомним, поздно вечером в субботу, 15 июня, российские оккупанты атаковали Полтавскую область. По предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших тоже нет.

Также мы писали, что враг атаковал с реактивных систем залпового огня село Куриловка Купянского района Харьковской области. Был ранен гражданский житель.

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