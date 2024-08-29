Через атаку Укрпошти у Нікополі на Дніпропетровщині пошкоджена будівля та п'ять авто

Пошкоджене відділення "Укрпошти". Фото: Facebook/Ігор Смілянський

Російські війська у середу, 28 серпня, вчергове здійснили обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю "Укрпошти" та автомобілі.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

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"Сьогодні був важкий день для Укрпошти, але ми впораємось.

Ввечері ворог завдав удару дроном по нашому центру у Нікополі, пошкодивши будівлю та п'ять автівок", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджені автомобілі. Фото: Facebook/Ігор Смілянський

Смілянський зауважив, що компанія все відновить протягом тижня та головне, що всі працівники живі. Також "Укрпошта" незабаром передасть деяким підрозділам Сил оборони кошти, які були зібрані за рахунок донатів під час продажу марок.

Крім того, попри важкі умови та короткий час між комендантською годиною, компанія продовжує допомагати в евакуації мешканцям Донеччини.

Відділення на Донеччині. Фото: Facebook/Ігор Смілянський

"Кожен день декілька траків посилок залишають наші відділення та депо, допомагаючи людям зберегти те, що вони візьмуть з собою на нове місце проживання. Це дуже відповідальна місія і це найменше, що ми можемо зробити для цих людей", — додав гендиректор компанії.