Из-за атаки Укрпочты в Никополе на Днепропетровщине повреждено здание и пять авто

Россияне атаковали Укрпочту в Никополе — повреждено здание и автомобили
Российские войска в среду, 28 августа, в очередной раз произвели обстрел Никополя Днепропетровской области. В результате атаки было повреждено здание Укрпочты и автомобили.
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.
Атака на Укрпочту в Никополе
"Сегодня был трудный день для Укрпочты, но мы справимся.
Вечером враг нанес удар дроном по нашему центру в Никополе, повредив здание и пять автомобилей", — говорится в сообщении.
Смелянский заметил, что компания все восстановит в течение недели и главное, что все работники живы. Также Укрпочта в скором времени передаст некоторым подразделениям Сил обороны средства, собранные за счет донатов во время продажи марок.
Кроме того, несмотря на тяжелые условия и короткое время между комендантским часом, компания продолжает помогать в эвакуации жителям Донетчины.
"Каждый день несколько траков посылок покидают наши отделения и депо, помогая людям сохранить то, что они возьмут с собой на новое место жительства. Это очень ответственная миссия и это меньше всего, что мы можем сделать для этих людей", — добавил гендиректор компании.
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