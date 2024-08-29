Из-за атаки Укрпочты в Никополе на Днепропетровщине повреждено здание и пять авто

Поврежденное отделение Укрпочты. Фото: Facebook/Игорь Смелянский

Российские войска в среду, 28 августа, в очередной раз произвели обстрел Никополя Днепропетровской области. В результате атаки было повреждено здание Укрпочты и автомобили.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

Читайте также:

Атака на Укрпочту в Никополе

"Сегодня был трудный день для Укрпочты, но мы справимся.

Вечером враг нанес удар дроном по нашему центру в Никополе, повредив здание и пять автомобилей", — говорится в сообщении.

Поврежденные автомобили. Фото: Facebook/Игорь Смелянский

Смелянский заметил, что компания все восстановит в течение недели и главное, что все работники живы. Также Укрпочта в скором времени передаст некоторым подразделениям Сил обороны средства, собранные за счет донатов во время продажи марок.

Кроме того, несмотря на тяжелые условия и короткое время между комендантским часом, компания продолжает помогать в эвакуации жителям Донетчины.

Отделение на Донетчине. Фото: Facebook/Игорь Смелянский

"Каждый день несколько траков посылок покидают наши отделения и депо, помогая людям сохранить то, что они возьмут с собой на новое место жительства. Это очень ответственная миссия и это меньше всего, что мы можем сделать для этих людей", — добавил гендиректор компании.