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Росіяни домалювали літаки на авіабазі в Енгельсі: супутникові знімки

1 жовтня 2023 18:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни домалювали літаки на авіабазі в Енгельсі: супутникові знімки
Намальовані літаки на авіабазі в Енгельсі. Фото: Planet Labs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вирішили домалювати стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Таким чином, ворог намагається створити приманки.

Про це повідомляє The War Zone.

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Намальовані літаки в Енгельсі

Російські малюнки зафіксував супутник компанії Planet Labs. Світлини були зроблені у п'ятницю, 29 вересня.

На фото можна побачити дві приманки на пероні аеродрому. Видання пише, що швидше за все — це фарба.

Для реалістичності малюнку росіяни навіть намалювали шини біля Ту-95. Ймовірно, противник намагається обдурити супутники та завадити операторам дронів вдарити по літаках.

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Намальовані літаки на авіабазі в Енгельсі. Фото: Planet Labs

"Але це явно не спрацює, бо навіть обмежені зображення з високою роздільністю з комерційних супутників дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. За допомогою низки інших розвідувальних джерел, таких як технологія synthetic-aperture radar, можна зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом", — пише видання.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 90 літаків. Термін служби тих, які залишилися, спливає набагато швидше, ніж планувалося.

Також ми писали, що 18 вересня невідомі диверсанти підірвали на аеродромі у Підмосков'ї два літаки та гелікоптер. У керівництва РФ істерика, оскільки на цьому аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки-розвідники.

Додамо, у мережі показали супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76 на аеродромі в Пскові.

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