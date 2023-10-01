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Россияне дорисовали самолеты на авиабазе в Энгельсе: спутниковые снимки

1 октября 2023 18:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне дорисовали самолеты на авиабазе в Энгельсе: спутниковые снимки
Нарисованные самолеты на авиабазе в Энгельсе. Фото: Planet Labs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты решили дорисовать стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе в Энгельсе. Таким образом, враг пытается создать приманку.

Об этом сообщает The War Zone.

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Нарисованные самолеты в Энгельсе

Российские рисунки зафиксировал спутник компании Planet Labs. Фотографии были сделаны в пятницу, 29 сентября.

На фото можно увидеть две приманки на перроне аэродрома. Издание пишет, что скорее всего — это краска.

Для реалистичности рисунка россияне даже нарисовали шины возле Ту-95. Вероятно, противник пытается обмануть спутники и помешать операторам дронов ударить по самолетам.

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Нарисованные самолеты на авиабазе в Энгельсе. Фото: Planet Labs

"Но это явно не сработает, потому что даже ограниченные изображения высокого разрешения с коммерческих спутников позволяют четко отличить силуэты самолетов от реальных. С помощью ряда других разведывательных источников, таких как технология synthetic-aperture radar, можно понять, что цель не является трехмерным объектом", — пишет издание.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 90 самолетов. Срок службы оставшихся истекает гораздо быстрее, чем планировалось.

Также мы писали, что 18 сентября неизвестные диверсанты подорвали на аэродроме в Подмосковье два самолета и вертолет. У руководства РФ истерика, поскольку на этом аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты-разведчики.

Добавим, в сети показали спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове.

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