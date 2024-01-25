Тимачасово окупований Бердянськ. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Бердянську росіяни проводять агресивну націоналізацію нерухомого майна. Людей залякують, що, якщо ті не переоформлять своє житло за російським законодавством, то його просто відберуть.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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У Бердянську окупанти продовжують націоналізацію нерухомого майна.

"Окупанти все більше й більше заходять в формальну складову, тобто намагаються організувати якісь там нібито законні підстави для так званої націоналізації житла, залякуючи людей судами. Що вони нібито будуть там через судові рішення своїх окупантських судів його, так би мовити, офіційно віджимати", — повідомив Віктор Дудукалов.

Також тривають активні перевірки помешкань — окупанти відслідковують хто де живе та які квартири порожні. Після чого змушують власників зареєструвати право власності за російським законодавством.

"Розвішують на підʼїздах оголошення про обовʼязок власників житла зʼявитися для його реєстрації, ставлять там всі ці терміни для людей, що протягом такого-то терміну ви повинні зʼявитися з документами на себе, тобто з паспортом окупантським, з документами на житло, і зареєструвати так зване право власності", — розповів заступник голови райради.

Нагадаємо, від початку січня поблизу Бердянська часто було чути вибухи. Місцева влада переконана, що ЗСУ нанесли значної шкоди окупантам.