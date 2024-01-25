Россияне массово национализируют имущество в Бердянске, — Виктор Дудукалов

Временно оккупированный Бердянск. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Бердянске россияне проводят агрессивную национализацию недвижимого имущества. Людей запугивают, что если те не переоформят свое жилье по российскому законодательству, то его просто отберут.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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В Бердянске оккупанты продолжают национализацию недвижимого имущества.

"Оккупанты все больше и больше заходят в формальную составляющую, то есть пытаются организовать какие-то якобы законные основания для так называемой национализации жилья, запугивая людей судами. Что они якобы будут там через судебные решения своих оккупантских судов его, так сказать, официально отжимать", — сообщил Виктор Дудукалов.

Также продолжаются активные проверки помещений — оккупанты отслеживают, кто где живет и какие квартиры пустые. После чего вынуждают владельцев зарегистрировать право собственности по российскому законодательству.

"Развешивают на подъездах объявления об обязанности собственников жилья появиться для его регистрации, ставят там все эти сроки для людей, что в течение такого-то срока вы должны явиться с документами на себя, то есть с оккупантским паспортом, с документами на жилье, и зарегистрировать так называемое право собственности", — рассказал заместитель председателя райсовета.

Напомним, с начала января близ Бердянска часто были слышны взрывы. Местные власти убеждены, что ВСУ нанесли значительный ущерб оккупантам.