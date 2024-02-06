Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни намагаються оточити Авдіївку — ЗСУ відбили 45 ворожих атак arrow

Росіяни намагаються оточити Авдіївку — ЗСУ відбили 45 ворожих атак

6 лютого 2024 10:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни намагаються оточити Авдіївку — ЗСУ відбили 45 ворожих атак
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати російських окупантів, які і далі намагаються оточити Авдіївку. За минулу добу на цьому напрямку ЗСУ відбили 29 ворожих атак в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського, що на Донеччині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у вівторок, 6 лютого.

Читайте також:

Ситуація на фронті станом на 6 лютого

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Синьківки Харківської області, там ворог намагався прорвати оборону української армії. 

ситуація на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На Лиманському та Бахмутському напрямках загалом було відбито 30 російських атак. 

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там захисники відбили 26 атак армії РФ.

На Запорізькому напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районі Роботиного, що на Запоріжжі. 

ситуація на фронті
Українська техніка на фронті. Фото: Президентська бригада

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії", — наголосили в Генштабі.

Крім того, ЗСУ завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи його вздовж всієї лінії фронту. Впродовж минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та трьох складах боєприпасів армії РФ. 

обстріли росіян
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ
обстріли росіян
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати ворога станом на 6 лютого

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1020 російських окупантів. Також армія РФ втратила 17 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку. 

Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення:

  • особового складу — близько 390 580 (+1020) осіб,
  • танків — 6 365 (+17) одиниць,
  • бойових броньованих машин — 11 857 (+35) одиниць,
  • артилерійських систем — 9 367 (+18) одиниць,
  • РСЗВ — 979 (+0) одиниць,
  • засоби ППО — 665 (+1) одиниць,
  • літаків — 332 (+0) одиниці,
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 173 (+0) одиниці,
  • крилаті ракети — 1 848 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери — 24 (+0) одиниці,
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 453 (+41) одиниця,
  • спеціальна техніка — 1 496 (+10) одиниць. 
знищення військової техніки РФ
Втрати окупантів станом на 6 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни розповіли, що через затримки західної військової допомоги в Україні відслідковується дефіцит снарядів, що не дає ЗСУ ефективно використовувати системи протибатарейної боротьби, які надали західні країни. Водночас російські окупанти навпаки збільшують кількість артилерійських ударів. 

Також ми писали, що в Росії зменшився термін підготовки солдатів в два рази. Тому тепер військові вчаться лише впродовж двох місяців. Проте через це інтенсивність їхніх наступальних дій не змінилася. 

обстріли
окупанти
Генштаб ЗСУ
Бахмут
Авдіївка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

Актуальне по темі