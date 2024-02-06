Росіяни намагаються оточити Авдіївку — ЗСУ відбили 45 ворожих атак

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: REUTERS/Inna Varenytsia

На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати російських окупантів, які і далі намагаються оточити Авдіївку. За минулу добу на цьому напрямку ЗСУ відбили 29 ворожих атак в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського, що на Донеччині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у вівторок, 6 лютого.

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Ситуація на фронті станом на 6 лютого

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Синьківки Харківської області, там ворог намагався прорвати оборону української армії.

Українські військові на фронті. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На Лиманському та Бахмутському напрямках загалом було відбито 30 російських атак.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там захисники відбили 26 атак армії РФ.

На Запорізькому напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районі Роботиного, що на Запоріжжі.

Українська техніка на фронті. Фото: Президентська бригада

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії", — наголосили в Генштабі.

Крім того, ЗСУ завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи його вздовж всієї лінії фронту. Впродовж минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та трьох складах боєприпасів армії РФ.

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати ворога станом на 6 лютого

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1020 російських окупантів. Також армія РФ втратила 17 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення:

особового складу — близько 390 580 (+1020) осіб,

танків — 6 365 (+17) одиниць,

бойових броньованих машин — 11 857 (+35) одиниць,

артилерійських систем — 9 367 (+18) одиниць,

РСЗВ — 979 (+0) одиниць,

засоби ППО — 665 (+1) одиниць,

літаків — 332 (+0) одиниці,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 173 (+0) одиниці,

крилаті ракети — 1 848 (+0) одиниць,

кораблі /катери — 24 (+0) одиниці,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 453 (+41) одиниця,

спеціальна техніка — 1 496 (+10) одиниць.

Втрати окупантів станом на 6 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни розповіли, що через затримки західної військової допомоги в Україні відслідковується дефіцит снарядів, що не дає ЗСУ ефективно використовувати системи протибатарейної боротьби, які надали західні країни. Водночас російські окупанти навпаки збільшують кількість артилерійських ударів.

Також ми писали, що в Росії зменшився термін підготовки солдатів в два рази. Тому тепер військові вчаться лише впродовж двох місяців. Проте через це інтенсивність їхніх наступальних дій не змінилася.