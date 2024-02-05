У РФ зменшили термін підготовки солдатів — як це вплинуло на інтенсивність штурмів

Російські окупанти. Ілюстративне фото: REUTERS

Військове керівництво Росії зменшило терміни підготовки бійців вдвічі. Відтепер військових навчають бойових здібностей протягом двох місяців. Тактика і застосування їх військ залишаються сталими, інтенсивність наступальних дій не змінилася.

Про це в ефірі Ми Україна повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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Загарбники вдвічі зменшили термін підготовки особового складу

За словами українського військового, раніше солдатів РФ готували близько чотирьох місяців. Зараз цей термін зменшили вдвічі.

"Якщо ми говоримо саме про основний людський ресурс, окупанту, щоб латати дірки, доводиться зменшувати час підготовки у два рази. Якщо раніше це було, наприклад 4 місяці, то зараз вдвічі зменшено термін підготовки особового складу", — розповів Євлаш.

Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" акцентував, що зменшення часу на військовий вишкіл в РФ майже не вплинуло на хід бойових дій. Противник продовжує штурмові операції, і його тактика війни не змінилася.

"Тактика залишається сталою переважно, нічого нового вони не придумали. Продовжуються м'ясні штурми, зараз в них все менше техніки, тому що добряче попрацювали наші підрозділи", — зауважив воїн.

Нагадаємо, українські десантники продовжують ліквідовувати один за одним російських загарбників на фронті. Бійці 3 бату 80 бригади десантно-штурмових військ атакували позиції противника за допомогою дронів.

Додамо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що окупанти за тиждень втратили 176 одиниць військової техніки. Йдеться про артилерійські системи, танки, реактивні системи залпового вогню, автомобільну техніку тощо.