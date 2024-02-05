Втрати РФ за тиждень — в МВС назвали кількість знищеної техніки

Знищення російського танка Т-90 бійцями НГУ. Фото: скриншот з відео МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що окупанти за минулий тиждень втратили 176 одиниць військової техніки. Йдеться про артилерійські системи, танки, реактивні системи залпового вогню, автомобільну техніку тощо.

Про це Клименко повідомив у понеділок, 5 лютого.

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Оперативні підрозділи Національної гвардії Україні продовжують завдавати нищівних втрат ворогу. Українські бійці активно ліквідують одну за одною військову техніку противника.

За даними МВС, минулого тижня військовим Нацгвардії вдалося знищити:

44 артилерійські системи;

24 танки;

6 бойових машин піхоти;

6 бойових броньованих машин;

2 реактивні системи залпового вогню;

52 одиниці автомобільної техніки;

5 складів боєкомплекту.

Також міністр поширив ексклюзивні кадри знищення російського танка Т-90 воїнами НГУ. Успішна ліквідація відбулася на Херсонщині.

Нагадаємо, за січень 2024 року бійці Нацгвардії досягли неабияких успіхів на фронті. Їм вдалося знищити та вивести з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 мільйонів доларів.

Додамо, воїни НГУ успішно протистояли ворогові на східному фронті, боронячи свої позиції. Під час бойових дій вони змогли зупинити просування противника і захопили в полон сімох ворогів.