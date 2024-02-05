Потери РФ за неделю — в МВД назвали количество уничтоженной техники

Уничтожение российского танка Т-90 бойцами НГУ Фото: скриншот с видео МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оккупанты за прошлую неделю потеряли 176 единиц военной техники. Речь идет об артиллерийских системах, танках, реактивных системах залпового огня, автомобильной технике и т.д.

Об этом Клименко сообщил в понедельник, 5 февраля.

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Оперативные подразделения Национальной гвардии Украины продолжают наносить сокрушительные потери врагу. Украинские бойцы активно ликвидируют одну за другой военную технику противника.

По данным МВД, на прошлой неделе военным Нацгвардии удалось уничтожить:

44 артиллерийские системы;

24 танка;

6 боевых машин пехоты;

6 боевых бронированных машин;

2 реактивные системы залпового огня;

52 единицы автомобильной техники;

5 складов боекомплекта.

Также министр распространил эксклюзивные кадры по уничтожению российского танка Т-90 воинами НГУ. Успешная ликвидация произошла в Херсонской области.

Напомним, за январь 2024 года бойцы Нацгвардии добились больших успехов на фронте. Им удалось уничтожить и вывести из строя 112 танков российских оккупантов. Общая цена вражеской техники — более 300 миллионов долларов.

Добавим, воины НГУ успешно противостояли противнику на восточном фронте, защищая свои позиции. В ходе боевых действий они смогли остановить продвижение противника и захватили в плен семерых врагов.