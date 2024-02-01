Бійці Нацгвардії знищили понад 100 російських танків за перший місяць 2024 року

Знищення російського танку. Фото: скриншот з відео

За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії досягли неабияких успіхів на фронті. Їм вдалося знищити та вивести з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 мільйонів доларів.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

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Успіхи бійців Нацгвардії на фронті

На відео, яке опублікував Клименко, можна побачити один із численних епізодів роботи аеророзвідників Нацгвардії. За словами міністра, серед "відмінусованих" бойових машин є близько десятка Т-90 "Прорив", якими пишалися загарбники.

"Але нацгвардійці неодноразово доводили, що "непробиваемых" для українських пташок не існує", — додав Клименко.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".

Також ми писали, що у мережі зʼявилося відео, на якому бійці одеської бригади імені Лицарів Зимового Походу знищують ворога після невдалих штурмів. Оператори FPV-дронів ліквідували щонайменше з десяток окупантів на східному фронті.

Додамо, на Харківщині українські прикордонники блискуче знищили військову техніку та бліндаж окупантів. Українські воїни змогли знищити техніку ворога завдяки дронам.