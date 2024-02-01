Бійці Нацгвардії знищили понад 100 російських танків за перший місяць 2024 року
За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії досягли неабияких успіхів на фронті. Їм вдалося знищити та вивести з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 мільйонів доларів.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Успіхи бійців Нацгвардії на фронті
На відео, яке опублікував Клименко, можна побачити один із численних епізодів роботи аеророзвідників Нацгвардії. За словами міністра, серед "відмінусованих" бойових машин є близько десятка Т-90 "Прорив", якими пишалися загарбники.
"Але нацгвардійці неодноразово доводили, що "непробиваемых" для українських пташок не існує", — додав Клименко.
Нагадаємо, Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".
Також ми писали, що у мережі зʼявилося відео, на якому бійці одеської бригади імені Лицарів Зимового Походу знищують ворога після невдалих штурмів. Оператори FPV-дронів ліквідували щонайменше з десяток окупантів на східному фронті.
Додамо, на Харківщині українські прикордонники блискуче знищили військову техніку та бліндаж окупантів. Українські воїни змогли знищити техніку ворога завдяки дронам.
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