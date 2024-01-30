Нова лінія оборони України: Чернєв розповів подробиці

ЗСУ. Фото: Генштаб

Україна наразі будує потужну лінію оборони по всій лінії фронту, включно із північно-західними областями, які межують з Білоруссю. Адже загроза для України наразі виходить від двох країн — Росії та Білорусі.

Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

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"Ми будуємо фортифікаційні споруди по всій лінії, бо розуміємо, що територія Білорусі може бути використана проти нас, як це вже було 24 лютого.

Ці лінії будуються за всіма нормами військової справи. Більше того, це не одна лінія оборони, а декілька. Це не просто траншеї чи окопи, це дійсно фортифікаційні споруди", — наголосив Чернєв.

Депутат наголосив, що наразі загроза для України йде від двох країн — власне, Росії та Білорусі. Хоч і самоназваний президент даної країни Олександр Лукашенко намагається переконати всіх, що це не він, просто його територією скористалися.

"І це досить гучний дзвінок для наших партнерів по НАТО, зокрема і до балтійських країн. Він так само може і їм розповідати, мовляв, а я на вас не нападав. Просто моєї територією скористалася РФ", — підсумував депутат ВР.

Нагадаємо, за даними британського видання The Telegraph, ЗСУ почали будувати масштабну оборонну лінію, яка має зупинити вторгнення РФ.

Головна оборонна лінія розташована за 15 та 25 кілометрів від Авдіївки, тобто головного міста фронту на сході України. Станом на зараз північні кордони України укріплено на 63%.

