Новая линия обороны Украины: Чернев рассказал подробности

ВСУ. Фото: Генштаб

Украина строит мощную линию обороны по всей линии фронта, включая северо-западные области, граничащие с Беларусью. Ведь угроза для Украины исходит от двух стран — России и Беларуси.

Об этом в интервью Новиyb.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

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"Мы строим фортификационные сооружения по всей линии, ведь территория Беларуси может быть использована против нас, как это уже было 24 февраля. Эти линии строятся по всем нормам военного дела. Более того, это не одна линия обороны, а несколько. Это не просто траншеи или окопы, это действительно фортификационные сооружения", — подчеркнул Чернев.

Депутат отметил, что сейчас угроза для Украины исходит от двух стран — собственно России и Беларуси. Хотя и самоназванный президент данной страны Александр Лукашенко пытается убедить всех в том, что это не он, просто его территорией воспользовались.

"И это достаточно громкий звонок для наших партнеров по НАТО, в том числе и для балтийских стран. Он так же может и им рассказывать, мол, а я на вас не нападал. Просто моей территорией воспользовалась РФ", — подытожил депутат ВР.

Напомним, по данным британского издания The Telegraph, ВСУ начали строить масштабную оборонительную линию, которая должна остановить вторжение РФ.

Главная оборонная линия расположена в 15 и 25 километрах от Авдеевки, то есть главного города фронта на востоке Украины. По состоянию на данный момент северные границы Украины укреплены на 63%.