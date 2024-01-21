ЗСУ будують власну "лінію Суровікіна" для оборони від наступу РФ, — The Telegraph

Українські військові. Фото: REUTERS

ЗСУ почали будувати власну так звану "лінію Суровікіна". Це є масштабною оборонною лінією, яка має зупинити вторгнення РФ.

Про це пише британське видання The Telegraph.

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Що відомо про оборонну лінію українських військ

Зазначається, що головна оборонна лінія розташована за 15 та 25 кілометрів від Авдіївки, тобто головного міста фронту на сході України. Станом на зараз північні кордони України укріплено на 63%.

Карта будівництва захисних споруд. Джерело: WSJ

"Ряд за рядом свіжовикопаних окопів, бетонні "зуби дракона" і підземні командні центри прикрашають величезні простори української сільської місцевості. Нові укріплення з'явилися на ключових ділянках фронту протяжністю понад 621 милю після того, як невдалий контрнаступ Києва перетворився на те, що військові аналітики назвали "активною обороною"", — зазначили у матеріалі.

Карта будівництва захисних споруд. Фото: ISW

Відомо, що такі укріплення містять в собі бетонні траншеї, підземні командні центри, мінні поля, тришарову систему окопів, танкові пастки та опорні пункти.

Мета такого будівництва

Українські військові кажуть, що метою таких дій є будівництво не лише жорсткої лінії оборони, але й створення її гнучкою для майбутніх наступів.

Карта будівництва захисних споруд. Фото: ISW

"Проблема українців полягає в тому, що вони не хочуть залишатися статичними. Якщо лінії фронту стануть статичними і не будуть рухатися взагалі, це не дуже добре з політичної точки зору", — наголосив Едвард Арнольд з аналітичного центру Королівського інституту об'єднаних збройних сил.

Зазначимо, "Лінія Суровікіна" — це оборонна лінія, яку створила радянська армія на південному заході України під час Другої світової війни. Завдяки їй вдалося зупинити німецьке вторгнення у 1941 році.

Нагадаємо, раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж розповів, скільки необхідно систем ППО для закриття неба України. На його думку, близько 50-60 таких ЗРК та ще такої ж кількості систем SAMP/Т буде достатньо.