Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ строят собственную "линию Суровикина" для обороны от наступления РФ, — The Telegraph arrow

ВСУ строят собственную "линию Суровикина" для обороны от наступления РФ, — The Telegraph

21 января 2024 10:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ВСУ строят собственную "линию Суровикина" для обороны от наступления РФ, — The Telegraph
Украинские военные. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

ВСУ начали строить собственную так называемую "линию Суровикина". Это масштабная оборонительная линия, которая должна остановить вторжение РФ.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Читайте также:

Что известно об оборонной линии украинских войск

Отмечается, что главная оборонная линия расположена в 15 и 25 километрах от Авдеевки, то есть главного города фронта на востоке Украины. На сегодня северные границы Украины укреплены на 63%.

линия Суровикина
Карта строительства защитных сооружений. Источник: WSJ

"Ряд за рядом свежевырытых окопов, бетонные "зубы дракона" и подземные командные центры украшают огромные просторы украинской сельской местности. Новые укрепления появились на ключевых участках фронта протяженностью более 621 миль после того, как неудачное контрнаступление Киева превратилось в то, что военные назвали "активной обороной"", — отметили в материале.

линия Суровикина
Карта строительства защитных сооружений. Фото: ISW

Известно, что такие укрепления включают бетонные траншеи, подземные командные центры, минные поля, трехслойную систему окопов, танковые ловушки и опорные пункты.

Цель такого строительства

Украинские военные говорят, что целью таких действий является строительство не только жесткой линии обороны, но и создание ее гибкой для будущих наступлений.

линия Суровикина
Карта строительства защитных сооружений. Фото: ISW

"Проблема украинцев состоит в том, что они не хотят оставаться статическими. Если линии фронта станут статическими и не будут двигаться вообще, это не очень хорошо с политической точки зрения", — подчеркнул Эдвард Арнольд из аналитического центра Королевского института объединенных вооруженных сил.

Отметим, "Линия Суровикина" — это оборонная линия, созданная советской армией на юго-западе Украины во время Второй мировой войны. Благодаря ей удалось остановить немецкое вторжение в 1941 году.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, сколько необходимо систем ПВО для закрытия неба Украины. По его мнению, около 50-60 таких ЗРК и такого же количества систем SAMP/Т будет достаточно.

россия
оборонная сфера
военные
оккупанты
ISW
Авдеевка
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

Актуальное по теме