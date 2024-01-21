ВСУ строят собственную "линию Суровикина" для обороны от наступления РФ, — The Telegraph

Украинские военные. Фото: REUTERS

ВСУ начали строить собственную так называемую "линию Суровикина". Это масштабная оборонительная линия, которая должна остановить вторжение РФ.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

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Что известно об оборонной линии украинских войск

Отмечается, что главная оборонная линия расположена в 15 и 25 километрах от Авдеевки, то есть главного города фронта на востоке Украины. На сегодня северные границы Украины укреплены на 63%.

Карта строительства защитных сооружений. Источник: WSJ

"Ряд за рядом свежевырытых окопов, бетонные "зубы дракона" и подземные командные центры украшают огромные просторы украинской сельской местности. Новые укрепления появились на ключевых участках фронта протяженностью более 621 миль после того, как неудачное контрнаступление Киева превратилось в то, что военные назвали "активной обороной"", — отметили в материале.

Карта строительства защитных сооружений. Фото: ISW

Известно, что такие укрепления включают бетонные траншеи, подземные командные центры, минные поля, трехслойную систему окопов, танковые ловушки и опорные пункты.

Цель такого строительства

Украинские военные говорят, что целью таких действий является строительство не только жесткой линии обороны, но и создание ее гибкой для будущих наступлений.

Карта строительства защитных сооружений. Фото: ISW

"Проблема украинцев состоит в том, что они не хотят оставаться статическими. Если линии фронта станут статическими и не будут двигаться вообще, это не очень хорошо с политической точки зрения", — подчеркнул Эдвард Арнольд из аналитического центра Королевского института объединенных вооруженных сил.

Отметим, "Линия Суровикина" — это оборонная линия, созданная советской армией на юго-западе Украины во время Второй мировой войны. Благодаря ей удалось остановить немецкое вторжение в 1941 году.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, сколько необходимо систем ПВО для закрытия неба Украины. По его мнению, около 50-60 таких ЗРК и такого же количества систем SAMP/Т будет достаточно.