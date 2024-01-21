ВСУ строят собственную "линию Суровикина" для обороны от наступления РФ, — The Telegraph
ВСУ начали строить собственную так называемую "линию Суровикина". Это масштабная оборонительная линия, которая должна остановить вторжение РФ.
Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Что известно об оборонной линии украинских войск
Отмечается, что главная оборонная линия расположена в 15 и 25 километрах от Авдеевки, то есть главного города фронта на востоке Украины. На сегодня северные границы Украины укреплены на 63%.
"Ряд за рядом свежевырытых окопов, бетонные "зубы дракона" и подземные командные центры украшают огромные просторы украинской сельской местности. Новые укрепления появились на ключевых участках фронта протяженностью более 621 миль после того, как неудачное контрнаступление Киева превратилось в то, что военные назвали "активной обороной"", — отметили в материале.
Известно, что такие укрепления включают бетонные траншеи, подземные командные центры, минные поля, трехслойную систему окопов, танковые ловушки и опорные пункты.
Цель такого строительства
Украинские военные говорят, что целью таких действий является строительство не только жесткой линии обороны, но и создание ее гибкой для будущих наступлений.
"Проблема украинцев состоит в том, что они не хотят оставаться статическими. Если линии фронта станут статическими и не будут двигаться вообще, это не очень хорошо с политической точки зрения", — подчеркнул Эдвард Арнольд из аналитического центра Королевского института объединенных вооруженных сил.
Отметим, "Линия Суровикина" — это оборонная линия, созданная советской армией на юго-западе Украины во время Второй мировой войны. Благодаря ей удалось остановить немецкое вторжение в 1941 году.
Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, сколько необходимо систем ПВО для закрытия неба Украины. По его мнению, около 50-60 таких ЗРК и такого же количества систем SAMP/Т будет достаточно.
Читайте Новини.LIVE!