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Бойцы Нацгвардии уничтожили более 100 российских танков за первый месяц 2024 года

1 февраля 2024 13:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы Нацгвардии уничтожили более 100 российских танков за первый месяц 2024 года
Уничтожение российского танка. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии достигли значительных успехов на фронте. Им удалось уничтожить и вывести из строя 112 танков российских оккупантов. Общая цена вражеской техники — более 300 миллионов долларов.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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На видео, которое опубликовал Клименко, можно увидеть один из многочисленных эпизодов работы аэроразведчиков Нацгвардии. По словам министра, среди "отминусованных" боевых машин есть около десятка Т-90 "Прорыв", которыми гордились захватчики.

"Но нацгвардейцы неоднократно доказывали, что "непробиваемых" для украинских птиц не существует", — добавил Клименко.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают строить фортификационные сооружения на границе с Россией. В частности, речь идет об операционной зоне ОВСУ "Таврия".

Также мы писали, что в сети появилось видео, на котором бойцы одесской бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожают врага после неудачных штурмов. Операторы FPV-дронов ликвидировали по меньшей мере десяток оккупантов на восточном фронте.

Добавим, в Харьковской области украинские пограничники блестяще уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов. Украинские воины смогли уничтожить технику врага благодаря дронам.

МВД
война
россияне
Нацгвардия
Украина
военная техника
оккупанты
Игорь Клименко

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