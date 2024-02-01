Бойцы Нацгвардии уничтожили более 100 российских танков за первый месяц 2024 года
За первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии достигли значительных успехов на фронте. Им удалось уничтожить и вывести из строя 112 танков российских оккупантов. Общая цена вражеской техники — более 300 миллионов долларов.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Успехи бойцов Нацгвардии на фронте
На видео, которое опубликовал Клименко, можно увидеть один из многочисленных эпизодов работы аэроразведчиков Нацгвардии. По словам министра, среди "отминусованных" боевых машин есть около десятка Т-90 "Прорыв", которыми гордились захватчики.
"Но нацгвардейцы неоднократно доказывали, что "непробиваемых" для украинских птиц не существует", — добавил Клименко.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают строить фортификационные сооружения на границе с Россией. В частности, речь идет об операционной зоне ОВСУ "Таврия".
Также мы писали, что в сети появилось видео, на котором бойцы одесской бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожают врага после неудачных штурмов. Операторы FPV-дронов ликвидировали по меньшей мере десяток оккупантов на восточном фронте.
Добавим, в Харьковской области украинские пограничники блестяще уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов. Украинские воины смогли уничтожить технику врага благодаря дронам.
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