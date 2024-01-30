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Прикордонники показали, як майстерно знищили військову техніку та бліндаж окупантів

30 січня 2024 16:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прикордонники показали, як майстерно знищили військову техніку та бліндаж окупантів
Знищення бліндажа окупантів на Харківщині. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Харківщині українські прикордонники блискуче знищили військову техніку та бліндаж окупантів. Українські воїни змогли знищити техніку ворога завдяки дронам.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"На тимчасово окупованій території Харківщини воїни 15 мобільного прикордонного загону продовжують працювати над очищенням української землі від російського металобрухту", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що військову техніку росіян майстерно знищили прикордонники бригади "Сталевий кордон". Зробили вони це завдяки дронам.

На опублікованих кадрах ми бачимо приціл наших прикордонників, а потім вибух та дим на території, яку зайняли російські окупанти.

Нагадаємо, воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. У Росії досі тривають обговорення та непорозуміння з приводу того, чим і як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.

Додамо, на Харківщині в районі села Крохмального ЗСУ відійшли на запасні позиції, щоб зберегти життя воїнів. Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили це село 20 січня.

ЗСУ
росіяни
Харківська область
військова техніка
військові
дрони
війна в Україні

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