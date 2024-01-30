Прикордонники показали, як майстерно знищили військову техніку та бліндаж окупантів

Знищення бліндажа окупантів на Харківщині. Фото: скриншот

На Харківщині українські прикордонники блискуче знищили військову техніку та бліндаж окупантів. Українські воїни змогли знищити техніку ворога завдяки дронам.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Знищення військової техніки ворога

"На тимчасово окупованій території Харківщини воїни 15 мобільного прикордонного загону продовжують працювати над очищенням української землі від російського металобрухту", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що військову техніку росіян майстерно знищили прикордонники бригади "Сталевий кордон". Зробили вони це завдяки дронам.

На опублікованих кадрах ми бачимо приціл наших прикордонників, а потім вибух та дим на території, яку зайняли російські окупанти.

Нагадаємо, воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. У Росії досі тривають обговорення та непорозуміння з приводу того, чим і як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.

Додамо, на Харківщині в районі села Крохмального ЗСУ відійшли на запасні позиції, щоб зберегти життя воїнів. Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили це село 20 січня.