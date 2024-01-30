Прикордонники показали, як майстерно знищили військову техніку та бліндаж окупантів
На Харківщині українські прикордонники блискуче знищили військову техніку та бліндаж окупантів. Українські воїни змогли знищити техніку ворога завдяки дронам.
Про це повідомляє ДПСУ.
Знищення військової техніки ворога
"На тимчасово окупованій території Харківщини воїни 15 мобільного прикордонного загону продовжують працювати над очищенням української землі від російського металобрухту", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що військову техніку росіян майстерно знищили прикордонники бригади "Сталевий кордон". Зробили вони це завдяки дронам.
На опублікованих кадрах ми бачимо приціл наших прикордонників, а потім вибух та дим на території, яку зайняли російські окупанти.
Нагадаємо, воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. У Росії досі тривають обговорення та непорозуміння з приводу того, чим і як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.
Додамо, на Харківщині в районі села Крохмального ЗСУ відійшли на запасні позиції, щоб зберегти життя воїнів. Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили це село 20 січня.
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