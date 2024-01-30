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Пограничники показали, как мастерски уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов

30 января 2024 16:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничники показали, как мастерски уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов
Уничтожение блиндажа оккупантов на Харьковщине. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харьковской области украинские пограничники блестяще уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов. Украинские воины смогли уничтожить технику врага благодаря дронам.

Об этом сообщает ГПСУ.

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"На временно оккупированной территории Харьковщины воины 15 мобильного пограничного отряда продолжают работать над очисткой украинской земли от российского металлолома", — говорится в сообщении.

Известно, что военную технику россиян мастерски уничтожили пограничники бригады "Стальная граница". Сделали они это благодаря дронам.

На опубликованных кадрах мы видим прицел наших пограничников, а потом взрыв и дым на территории, которую заняли российские оккупанты.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.

Добавим, в Харьковской области в районе села Крахмального ВСУ отошли на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь воинов. Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили эту деревню 20 января.

ВСУ
россияне
Харьковская область
военная техника
военные
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война в Украине

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