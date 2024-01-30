Пограничники показали, как мастерски уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов
В Харьковской области украинские пограничники блестяще уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов. Украинские воины смогли уничтожить технику врага благодаря дронам.
Об этом сообщает ГПСУ.
Уничтожение военной техники врага
"На временно оккупированной территории Харьковщины воины 15 мобильного пограничного отряда продолжают работать над очисткой украинской земли от российского металлолома", — говорится в сообщении.
Известно, что военную технику россиян мастерски уничтожили пограничники бригады "Стальная граница". Сделали они это благодаря дронам.
На опубликованных кадрах мы видим прицел наших пограничников, а потом взрыв и дым на территории, которую заняли российские оккупанты.
Напомним, воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.
Добавим, в Харьковской области в районе села Крахмального ВСУ отошли на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь воинов. Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили эту деревню 20 января.
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