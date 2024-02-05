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Активіст Стерненко показав кадри знищення бійців РФ українськими десантниками

5 лютого 2024 19:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Активіст Стерненко показав кадри знищення бійців РФ українськими десантниками
Ліквідація окупантів українськими десантниками за допомогою дронів. Фото: скриншот з відео Стерненка
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські десантники продовжують ліквідовувати один за одним російських загарбників на фронті. Бійці 3 бату 80 бригади десантно-штурмових військ атакували позиції противника за допомогою дронів.

Відповідне відео опублікував український активіст Сергій Стерненко у понеділок, 5 лютого.

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На опублікованих Стерненком кадрах видно, як українські десантники нищать військових РФ. Використовуючи дрони, воїни ДШВ завдають ударів по місцях дислокації російських солдатів. За словами активіста, в загарбників практично немає вибору, "вони змушені або гинути, або здаватись, або тікати".

"Ось так 3 бат 80 бригади ДШВ працював по російських позиціях вашими дуже товстими дронами. Ефективність перевершує очікування. Ворог змушений або гинути, або здаватись, або тікати", — написав Стерненко в описі під відео.

Нагадаємо, українські прикордонники під Бахмутом завдали успішних ударів по бійцях російської армії. Стало відомо, що в результаті спецоперації військових ДПСУ в особовому складі противника шість важкопоранених.

Додамо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що окупанти за тиждень втратили 176 одиниць військової техніки. Йдеться про артилерійські системи, танки, реактивні системи залпового вогню, автомобільну техніку тощо.

війна
Сергій Стерненко
росіяни
Україна
відео
окупанти
дрони
десант
штурмова бригада

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