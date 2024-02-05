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Активист Стерненко показал кадры уничтожения бойцов РФ украинскими десантниками

5 февраля 2024 19:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Активист Стерненко показал кадры уничтожения бойцов РФ украинскими десантниками
Ликвидация оккупантов украинскими десантниками с помощью дронов. Фото: скриншот с видео Стерненко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские десантники продолжают ликвидировать друг за другом российских захватчиков на фронте. Бойцы 3 бата 80 бригады десантно-штурмовых войск атаковали позиции противника с помощью дронов.

Соответствующее видео опубликовал украинский активист Сергей Стерненко в понедельник, 5 февраля.

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На опубликованных Стерненко кадрах видно, как украинские десантники уничтожают военных РФ. Используя дроны, воины ДШВ наносят удары по местам дислокации российских солдат. По словам активиста, у захватчиков практически нет выбора, "они вынуждены либо гибнуть, либо сдаваться, либо бежать".

"Вот так 3 бат 80 бригады ДШВ работал по российским позициям вашими очень толстыми дронами. Эффективность превосходит ожидания. Враг вынужден либо гибнуть, либо сдаваться, либо бежать", — написал Стерненко в описании под видео.

Напомним, украинские пограничники под Бахмутом нанесли успешные удары по бойцам российской армии. Стало известно, что в результате спецоперации военных ГПСУ в личном составе противника шесть тяжелораненых.

Добавим, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оккупанты за неделю потеряли 176 единиц военной техники. Речь идет об артиллерийских системах, танках, реактивных системах залпового огня, автомобильной технике и т.д.

война
Сергей Стерненко
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Украина
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десант
штурмовая бригада

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