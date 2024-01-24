У ДПСУ показали вражаючі кадри ударів прикордонників по окупантах під Бахмутом

Прикордонники скидають вибухівку на бійців РФ. Фото: скриншот з відео ДПСУ

Українські прикордонники під Бахмутом завдають успішних ударів по бійцях російської армії. Стало відомо, що в результаті спецоперації військових державної прикордонної служби України в особовому складі противника шість важкопоранених.

Про це повідомляє ДПСУ.

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На кадрах, що поширили в ДПСУ, видно, як українські прикордонники аеророзвідки одну за одною скидають вибухівку по місцях дислокації противника.

Ефективність роботи українських воїнів підтверджують самі окупанти.

"З радіоперехоплення відомо, що від таких скидів за останні кілька днів у ворога щонайменше 6 важкопоранених", — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, українські розвідники завдали нищівного удару по російському коштовному зенітно-ракетному комплексу "Тор". Окупанти намагалися збити дрон розвідників ракетою, проте не влучили в ціль і український безпілотник продовжив свою атаку.

Додамо, боєць протитанкового підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив чотири бойові броньовані машини ворога. Таким чином він зірвав спробу штурму з боку російських загарбників.