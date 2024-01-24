У ДПСУ показали вражаючі кадри ударів прикордонників по окупантах під Бахмутом
Українські прикордонники під Бахмутом завдають успішних ударів по бійцях російської армії. Стало відомо, що в результаті спецоперації військових державної прикордонної служби України в особовому складі противника шість важкопоранених.
Про це повідомляє ДПСУ.
Успішна операція ДПСУ з ліквідації противника під Бахмутом
На кадрах, що поширили в ДПСУ, видно, як українські прикордонники аеророзвідки одну за одною скидають вибухівку по місцях дислокації противника.
Ефективність роботи українських воїнів підтверджують самі окупанти.
"З радіоперехоплення відомо, що від таких скидів за останні кілька днів у ворога щонайменше 6 важкопоранених", — зазначили в ДПСУ.
Нагадаємо, українські розвідники завдали нищівного удару по російському коштовному зенітно-ракетному комплексу "Тор". Окупанти намагалися збити дрон розвідників ракетою, проте не влучили в ціль і український безпілотник продовжив свою атаку.
Додамо, боєць протитанкового підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив чотири бойові броньовані машини ворога. Таким чином він зірвав спробу штурму з боку російських загарбників.
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