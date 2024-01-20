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У ГУР показали, як знищують дороговартісний ЗРК РФ

20 січня 2024 11:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ГУР показали, як знищують дороговартісний ЗРК РФ
Знищення українськими розвідниками ЗРК РФ. Фото: скриншот з відео ГУР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські розвідники завдали нищівного удару по російському коштовному зенітно-ракетному комплексу "Тор". Окупанти намагалися збити дрон розвідників ракетою, проте не влучили в ціль і український безпілотник продовжив свою атаку.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Ліквідація російського ЗРК "Тор"

Успішне знищення російського ЗРК здійснили бійці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс". Українські розвідники підняли в небо безпілотник "Warmate 3.0" і виконували завдання за вказаними координатами.

"На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промазали ― ударний БпЛА продовжив рух", — вказали в ГУР.

В результаті успішної атаки воїнів ГУР загарбники втратили ще один дороговартісний ЗРК.

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня безпілотник атакував нафтобазу в Ленінградській області РФ. Як відомо, це спецоперація Головного управлінням розвідки.

Додамо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".

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ліквідація
ГУР
Росія

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